Доставка продуктов на дом в Москве



Онлайн магазин продуктов – возможность сэкономить время и наполнить холодильник качественной и свежей едой. Мы делаем доставку продуктов на дом, в рестораны, офис или на дачу в Москве и области. Доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа или «день-в-день». На сайте можно зарегистрироваться и открыть свой личный кабинет, чтобы покупать быстрее и комфортнее.

Что можно заказать у нас

Ассортимент включает:

Свежие фрукты, овощи. Замороженные продукты. Колбасные изделия. Консервация (овощная, мясная, рыбная). Фрукты в сиропе. Мясо, птица свежемороженые. Рыба и морепродукты. Молочные продукты, яйцо. Орехи, сухофрукты. Безалкогольные напитки. Бакалея. Полуфабрикаты.

Заказ продуктов на дом в Москве с доставкой – преимущества

Не всем удобно делать покупки в обычных магазинах. Онлайн доставка продуктов позволяет:

покупать высококачественные продукты по доступным ценам, доставляемые в изотермических фургонах и транспорте с климатическими установками;

получать привилегии, оставаясь постоянным клиентом;

выбрать нужные продукты, пользуясь удобной навигацией по каталогу;

быстро подготовиться к событиям, предполагающим угощение гостей, коллег в любом формате – от фуршета до масштабного праздника.

Купить продукты онлайн могут физические и юридические лица. Заказы фирм и компаний ведет персональный менеджер, предоставляется полный пакет отчетной документации. Наш интернет магазин продуктов питания неустанно совершенствует сервис, расширяет ассортимент для того, чтобы клиенты были полностью удовлетворены товаром и оказанными услугами.