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-14 %
Грецкий орех отборный
Грецкий орех отборный

Производитель: Чили

091241
950.00 руб./кг 820.00 руб./кг Без НДС: 820.00 руб.
-38 %
Крылья куриные 3 фаланги
Крылья куриные 3 фаланги

Производитель: Россия

091375
160.00 руб./кг 99.00 руб./кг Без НДС: 99.00 руб.
-9 %
Оковалок говяжий без кости. Парагвай
Оковалок говяжий без кости. Парагвай

Производитель: Парагвай

091388
395.00 руб./кг 360.00 руб./кг Без НДС: 360.00 руб.
-25 %
Сахар "Надежда" 900г.
Сахар "Надежда" 900г.

Производитель: Россия

091212
40.00 руб./кг 30.00 руб./кг Без НДС: 30.00 руб.
Картофель фри Авико замороженный 10мм с/м 2,5кг
Картофель фри Авико замороженный 10мм с/м 2,5кг

Производитель: Польша

091314
240.00 руб./шт Без НДС: 240.00 руб.
Картофель фри Aviko дольки со специями замороженный 2,5кг
Картофель фри Aviko дольки со специями замороженный 2,5кг

Производитель: Бельгия

091313
310.00 руб./шт Без НДС: 310.00 руб.
Нескафе Голд 75гр пакет 75г
Нескафе Голд 75гр пакет 75г

Производитель: Россия

091312
118.00 руб./шт Без НДС: 118.00 руб.
Блинчики с вишней "Элика"
Блинчики с вишней "Элика"

Производитель: Россия

091311
133.00 руб./кг Без НДС: 133.00 руб.
Наггетсы из мяса цыпленка "Элика"
Наггетсы из мяса цыпленка "Элика"

Производитель: Россия

091310
215.00 руб./кг Без НДС: 215.00 руб.
Картофель свежий молодой
Картофель свежий молодой

Производитель:

16.00 руб./кг Без НДС: 16.00 руб.
Молоко "Кошкинский дом" 3,2
Молоко "Кошкинский дом" 3,2

Производитель:

43.00 руб./шт Без НДС: 43.00 руб.
Масло Сливочное Экомилк 82,5% 180г
Масло Сливочное Экомилк 82,5% 180г

Производитель:

35.00 руб./шт Без НДС: 35.00 руб.
Лук репчатый свежий
Лук репчатый свежий

Производитель:

19.00 руб./кг Без НДС: 19.00 руб.
Яйцо Деревенское 10 штук
Яйцо Деревенское 10 штук

Производитель:

50.00 руб./шт Без НДС: 50.00 руб.
-14 %
Грецкий орех отборный
Грецкий орех отборный

Производитель:

950.00 руб./кг 820.00 руб./кг Без НДС: 820.00 руб.
-38 %
Крылья куриные 3 фаланги
Крылья куриные 3 фаланги

Производитель:

160.00 руб./кг 99.00 руб./кг Без НДС: 99.00 руб.
-9 %
Оковалок говяжий без кости. Парагвай
Оковалок говяжий без кости. Парагвай

Производитель:

395.00 руб./кг 360.00 руб./кг Без НДС: 360.00 руб.
-25 %
Сахар "Надежда" 900г.
Сахар "Надежда" 900г.

Производитель:

40.00 руб./кг 30.00 руб./кг Без НДС: 30.00 руб.
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Доставка продуктов на дом в Москве

Онлайн магазин продуктов – возможность сэкономить время и наполнить холодильник качественной и свежей едой. Мы делаем доставку продуктов на дом, в рестораны, офис или на дачу в Москве и области. Доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа или «день-в-день». На сайте можно зарегистрироваться и открыть свой личный кабинет, чтобы покупать быстрее и комфортнее.

Что можно заказать у нас

Ассортимент включает:

  1. Свежие фрукты, овощи.
  2. Замороженные продукты.
  3. Колбасные изделия.
  4. Консервация (овощная, мясная, рыбная).
  5. Фрукты в сиропе.
  6. Мясо, птица свежемороженые.
  7. Рыба и морепродукты.
  8. Молочные продукты, яйцо.
  9. Орехи, сухофрукты.
  10. Безалкогольные напитки.
  11. Бакалея.
  12. Полуфабрикаты.

Заказ продуктов на дом в Москве с доставкой – преимущества

Не всем удобно делать покупки в обычных магазинах. Онлайн доставка продуктов позволяет:

  • покупать высококачественные продукты по доступным ценам, доставляемые в изотермических фургонах и транспорте с климатическими установками;
  • получать привилегии, оставаясь постоянным клиентом;
  • выбрать нужные продукты, пользуясь удобной навигацией по каталогу;
  • быстро подготовиться к событиям, предполагающим угощение гостей, коллег в любом формате – от фуршета до масштабного праздника.

Купить продукты онлайн могут физические и юридические лица. Заказы фирм и компаний ведет персональный менеджер, предоставляется полный пакет отчетной документации. Наш интернет магазин продуктов питания неустанно совершенствует сервис, расширяет ассортимент для того, чтобы клиенты были полностью удовлетворены товаром и оказанными услугами.