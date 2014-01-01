Онлайн магазин продуктов – возможность сэкономить время и наполнить холодильник качественной и свежей едой. Мы делаем доставку продуктов на дом, в рестораны, офис или на дачу в Москве и области. Доставка осуществляется на следующий день после оформления заказа или «день-в-день». На сайте можно зарегистрироваться и открыть свой личный кабинет, чтобы покупать быстрее и комфортнее.
Ассортимент включает:
Не всем удобно делать покупки в обычных магазинах. Онлайн доставка продуктов позволяет:
Купить продукты онлайн могут физические и юридические лица. Заказы фирм и компаний ведет персональный менеджер, предоставляется полный пакет отчетной документации. Наш интернет магазин продуктов питания неустанно совершенствует сервис, расширяет ассортимент для того, чтобы клиенты были полностью удовлетворены товаром и оказанными услугами.